Arrestations des militants du MAK durant la commémoration du double printemps kabyle

KABYLIE (Kabyles.com) —Les militants du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) subissent sans cesse la répression et l’intimidation du régime sanguinaire algérien, même le jour de la commémoration du double printemps kabyle. Le service de répression du colonialisme algérien ne respecte aucune valeur. Son unique ambition, c’est de dominer pour soumettre le peuple kabyle, le corrompre et l’exploiter.

À Leqser (Vgayet), plusieurs militants ont été arrêtés et conduits aux commissariats. Aussitôt, d’autres militants se sont mobilisés pour soutenir et libérer leurs camarades interpellés arbitrairement par les forces de répression du régime mafieux algérien.

Des procès-verbaux ont été émis à la suite de la machination perfidement préparée en vue de nuire aux activités de cette journée de deuil et de commémoration en Kabylie. Les militants ont quitté le commissariat des services de répression algériens, après avoir refusé de signer les PV dressés contre eux. Leurs drapeaux kabyles ont été confisqués par les autorités du régime illégitime algérien.

Cette violence gratuite et ces injustices incessantes contre les Kabyles ne font que renforcer la détermination du peuple kabyle à se libérer de l’oppresseur algérien.

Rendre hommage à nos héros, à nos martyrs et remémorer notre histoire, c’est l’expression de notre gratitude et notre amour à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour notre liberté et notre identité. Il faut toujours agir pour sauvegarder cette voie qui garantit un meilleur avenir. De cette façon, le passé de la nation kabyle sera toujours gardé et les accomplissements présents seront entretenus. Combinées, ces deux étapes de notre histoire, constituent la base pour bâtir un meilleur avenir pour la Kabylie.

Le régime colonial algérien doit déguerpir de la Kabylie pour que cette nation prospère et ses enfants puissent vivre dans la sécurité, la démocratie et la dignité.

À bas le colonialisme.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Vidéo: Militants du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie devant le commissariat du colonialisme algérien