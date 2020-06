Azal Belkadi, le magnifique

Azal Belkadi s’est produit samedi soir à Saint Denis. Quelle intelligence du chant, quelle technique et quelle maîtrise de son art. Voix généreuse et style consommé. Sa voix est telle une divinité qu’il faut célébrer. Écoutez Azal, le cœur est gonflé de joie. Il est comme un nuage qui va se perdre sur des terres arides et asséchées. Il est tel un rayon de soleil qui va éclairer les contrées plongées dans l’obscurité.

Écoutez Azal, vos soucis et vos peines s’envoleront comme par enchantement. Une mention particulière à la prestation de Nadia Rabia qui, telle une magicienne, a ouvert le monde des mots aux sourds et malentendants. La danseuse, belle comme les contes, éclatante de couleurs, merveilleusement parée et maquillée, est apparue, telle une fée, pour nous charmer avec ses gestes gracieux, son visage souriant et sa belle humeur.

Inoubliable soirée qui marquera à jamais les personnes présentes. Joie, gaité et bonheur étaient au rendez-vous.

Le dernier CD d’Azal Belkadi est une pure merveille à écouter et à réécouter en boucle. Vous ne vous en lasserez pas. C’est un plaisir pour les sens. Les voix et les musiques entrainent vers un éden de sonorités qui procurent plaisir et extase. Chaque morceau de ce CD invite à un voyage merveilleux au pays des sons.

Achetez-le, offrez-le, vous ferez des heureux, vos amis vous en seront reconnaissants.

