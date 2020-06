Insurrection en Kabylie en 1871

Ceci est écrit, moins d’un an après la capitulation de Sedan et de Metz devant les Prussiens. Laver la honte de la défaite dans l’Hexagone par des expéditions outre-mer et des victoires faciles sur des peuples ne disposant que du fusil à pierre devient un système politique. On le verra se reproduire après 1944 sous la forme de la répression des mouvements de libération nationale.

Depuis le camp de Tizi-Bouiron au pied du Djurdjura, un chef de bataillon de zouaves écrit au directeur de l’Illustration :

« Tandis que les populations arabes étaient restées calmes pendant toute la période de la guerre avec la Prusse,[…], tout à coup, vers la fin avril [1871], l’insurrection éclatait, terrible et presque générale, dans la Kabylie et la province de Constantine.

Tous les villages de l’O. Sahel et du Sébaou, presque jusqu’aux portes d’Alger étaient détruits et incendiés, les habitants massacrés et faits prisonniers.

[…] Nous avons, avec une colonne de quatre mille hommes au plus, recommencé ni plus ni moins la conquête de la Kabylie pour laquelle il avait fallu trois mille hommes en 1857.

[…] Aussi les Kabyles nous attendaient-ils au nombre de quinze mille hommes, et avaient-ils fait des retranchements triples de ceux de 1857. Mais ils avaient compté sans la portée du canon de 4, sans les deux mitrailleuses qu’on avait pu emmener, grâce à la route, et surtout sans le chassepot, dont le tir rapide les démoralise complètement.

Aussi leur avons-nous fait subir des pertes énormes pour eux. […]

Avec les Kabyles, armés encore de fusil à pierre, la supériorité du chassepot est effrayante ; une fois la première décharge kabyle essuyée, on peut se lancer au pas de course, et il est presque impossible à l’ennemi de recharger son arme, opération qui lui demande plusieurs minutes. C’est grâce à cette supériorité que nous avons pu pousser aussi victorieusement nos opérations, malgré notre petit nombre. »

L’Illustration, 29 juillet 1871, Vol LVIII, N° 1483, 1871, 2ème semestre, page 74-75.