Nous sommes libres et indépendants

L’influence de la campagne arabo-islamiste qui est menée avec une intensité inouïe depuis plusieurs années et souvent sous couvert d’une « kabylité » et de certains « Kabyles » irrigués de valeurs islamiques et de bédouinisme, qui voient les autres à leur image et n’hésitent pas à inventer mille et une tares à leurs contradicteurs afin de faire planer le doute sur la sincérité de ceux qui ne mangent pas dans tous les râteliers, ou ne tournent pas leur veste en fonction de la direction du vent.

Ainsi, les allégations de certains internautes qui, sous couvert d’anonymat, passent leur temps à diffamer la personne à l’origine de ce site, ainsi que ceux qui véhiculent ces mensonges sont un condensé d’une littérature mensongère, inquisitrice qui cache mal ses visées idéologiques et bassement sournoises. C’est le propre même de toute propagande que de puiser dans l’anathème et le mensonge.

En ce qui nous concerne et notre « sale caractère » qu’on nous reproche systématiquement à défaut de nous reprocher un engagement pour une Kabylie qui reste hideusement qu’un slogan creux pour la majorité de nos détracteurs, n’est en fait que notre intransigeance par rapport à certains principes qui ne pourraient, à nos yeux et à ceux de nos amis qui sont nombreux à gérer le site kabyles.net bénévolement et au risque de leurs vies, être soldés ; tant le ton y est sans équivoque, la diversité et la liberté d’expression dans un cadre exclusivement laïc et démocratique (les opinions pro-islamistes, pro-arabistes, anti-Israël, pro-pouvoir algérien et autres régimes d’Afrique du Nord… n’y sont pas tolérées) est un élément fondamental dans le modus operandi de notre site qui n’a jamais caché, par ailleurs, son caractère exclusivement militant et son opposition franche et pleinement assumée à toute ritournelle propre au zaïmisme, à toute idée de confondre la Kabylie, ses valeurs ancestrales et civilisationnelles avec la religion musulmane en particulier, opposition également à tout compromis ou compromission par rapport aux valeurs laïques, égalitaires, modernes, démocratique et républicaines, opposition à une unicité de pensée qui, dans sa nouvelle version, dénie le droit de critiquer par exemple le MAK et son leader en particulier, d’où la virulence d’une frange qui serait à qualifier plutôt d’adeptes du Mehennisme que de militants d’un projet politique adulte… Cette attitude n’est pas propre, faut-il le souligner, à une partie de ce courant politique puisque des adorateurs de Saïd Sadi reprennent également à leur compte les mêmes arguments dès qu’il est question de critiquer le président de leur Parti, les adeptes d’Aït-Ahmed quant à eux assument pleinement le culte de la personnalité depuis belle lurette !

Autre choix qui indispose la « bienpensance kabyle » qui parle de campagne qui, paraît-il, porterait atteinte à l’image de la Kabylie comme si celle-ci n’était pas suffisamment piétinée depuis un demi-siècle et tous les jours, c’est incontestablement celui de traiter Israël comme un pays comme les autres — qui mérite le respect au même titre que tous les pays du monde–, ce que la pensée arabo-islamiste avec son lot d’hypocrisie et de manipulation ne tolère pas puisque tout est mis à contribution pour diaboliser sans cesse un pays en conflit avec un autre qu’est la Palestine et qui, pour la Kabylie, tel que nous le concevons, ne peut être traité d’une manière exagérée ou différemment que tous les autres conflits dans le monde.

Cela a, semble-t-il, été l’audace de trop qui risque, selon certains gardiens du temple morale, de stigmatiser la Kabylie et de voir les foudres du fanatisme arabo-islamiste s’abattre sur elle ; elle qui est pourtant placée, depuis des décennies et sans attendre l’avènement de notre site, dans une logique de non développement, d’appauvrissement et de pourrissement des plus dangereuses.

Voilà donc, en gros, pourquoi notre site est tant décrié par tout le monde et pour des raisons évidentes ; c’est aussi pour les mêmes choix que de plus en plus de Kabyles et de lecteurs de tous les univers arrivent chaque jour pour y rester durablement et fidèlement. Ces choix, nous les avons pensés, nous les avons discutés et nous les avions adoptés à nos risques et périls en étant parfaitement conscients des risques que cela allaient nous faire encourir, les menaces de morts qui parviennent quotidiennement dans nos boites par des anonymes qui nous connaissent parfaitement, sont là pour étayer ces propos…

Cela dit, il n’est pas question pour nous de dire que tous les Kabyles pensent ou doivent penser comme nous, nous n’avons jamais cessé de le dire et de l’écrire et même d’encourager ceux qui ne partagent pas nos analyses à s’exprimer sur notre site, ce qui est tout de même d’un culot rarissime !

Nous voulons une Kabylie tournée résolument vers les valeurs humaines tout en puisant dans son authenticité, nous nous sommes assignés une ligne de conduite qui consiste à promouvoir cette image de la Kabylie moderne tout en ouvrant notre espace à la critique, à la libre expression et à l’intervention de tous les acteurs que nous reconnaissons, réalisme oblige, comme étant des éléments qui comptent dans le microcosme politique de la Kabylie sans partager forcément toutes leurs idées. Nous refusons de donner la parole à l’islamisme et à l’arabisme qui ont plus d’espaces d’expression et beaucoup plus de moyens pour faire leur propagande ailleurs où les idées démocratiques et laïques y subissent une censure systématique…

Enfin, cette ligne éditoriale résolument militante, on peut l’aimer, on peut ne pas l’aimer, nous l’avons choisie en adultes, nous continuerons à l’assumer pleinement en Kabyles qui aiment par-dessus tout la Kabylie dans ce qu’elle a de meilleur et de vrai.

Vive la Kabylie libre de tout dogme et de tout zaïm !