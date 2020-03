Spectacle de Zahia Belaid pour le lancement de son premier album à Montréal

MONTRÉAL (Kabyles.com) —La chanteuse Zahia Belaid donnera un spectacle à l’occasion du lancement de son premier album, le 29 février 2020, à la salle Jean-Eudes, sise au 3535, Boulevard Rosemont, Montréal, QC H1X 1K7, Canada, à 19h. Les Billets sont en vente au café Tikejda situé au 3880, rue Bélanger H1X 1B6, Montréal ou par téléphone en appelant le numéro suivant : 514 691 8222.

Ce recueil de titres qui vient de sortir est un hymne à la vie et un affront à ses aléas. Un chant qui célèbre le patrimoine culturel kabyle, la Kabylie, l’amour et la beauté, l’exil et la nostalgie. C’est le produit d’un travail de longue haleine. Les interprétations de l’artiste sont composées de mélodies envoûtantes réalisées sous la supervision de deux piliers de la chanson kabyle : Kamal Hamadi et Ben Mohamed.

Zahia Belaid , ex-membre du mythique groupe Djurdjura , est une artiste talentueuse. Elle a toujours aimé combiner les sons et les paroles, le rythme et le temps. La musique pour elle est à la fois une forme d’expression personnelle et source d’intérêts collectifs.

Elle s’est distinguée par son caractère authentique, sa persévérance et son implication dans le domaine de la culture et de l’art. À Montréal, elle a ouvert une école de langue kabyle Ixulaf, dans le quartier du nouveau Rosemont en septembre 2018, pour promouvoir l’identité, la langue et la culture kabyles. En Kabylie, en France ou au Québec, la fondatrice de la chorale Les perdrix de Montréal a accompagné sur scène de grands artistes kabyles. Elle a participé aussi à plusieurs événements artistiques nationales et internationales en l’occurrence le Festival international du folklore de Shawinigan.

Ainsi, Zahia Blaid participe d’une manière magistrale à développer et à faire rayonner la chanson kabyle , comme elle contribue à la sauvegarde de la langue et l’identité kabyles à travers son implication directe dans des projets de grande utilité, comme l’enseignement de sa langue maternelle. Le kabyle.

La soirée du 29 février 2020 s’annonce festive et conviviale. Un concert au souffle irrésistible durant lequel les spectatrices et les spectateurs auront l’occasion de rencontrer aussi deux figures virtuoses de la chanson kabyle : Kamal Hamadi et Ben Mohamed.

Bon spectacle à toutes et à tous !

