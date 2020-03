Une victoire méritée pour Moktar “LE KABYLE” Benkaci contre le Slovaque Tomas Deak

PRAGUE (Kabyles.com) —Moktar -Le Kabyle- Benkaci et le Slovaque Tomas Deak se sont rencontrés dans un combat lors d’un match principal de I Am Fighter, un combat libre dans la catégorie d’arts martiaux mixtes ou mixed martial arts (MMA) qui a lieu à Prague, la capitale Tchèque, le 7 mars 2020. Le vainqueur, Moktar -Le Kabyle- Benkaci était bien préparé pour ce combat qu’il considère comme une belle opportunité pour l’avenir de sa carrière d’athlète. Même si toute Tchécoslovaquie était derrière leur star Tomas Deak qui a démontré une bonne performance, les coups de Moktar Benkaci étaient beaucoup plus efficaces. Une victoire méritée durant un grand match où les deux combattants se sont démarqués par leurs aptitudes et leur haut niveau professionnel.

« Fort dans la lumière, mais j’ai tout bâti dans l’ombre ».

Moktar Benkaci a honoré la Kabylie en brandissant fièrement le drapeau kabyle, après sa victoire. Avoir des repères, c’est avoir cette fierté irréprochable de demeurer toujours soi-même. Une force intérieure qui guide et inspire Moktar Benkaci, le Marseillais d’origine kabyle. Ce n’est pas un choix de naître ailleurs, mais, c’est toujours le sang de nos origines qui coule dans nos veines.

Par ailleurs, il a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui l’ont soutenu, encouragé et surtout les entraîneurs avec qui il se prépare et se développe constamment. Avec une grande humilité, il a souligné la performance de son adversaire et ses compétences en lui souhaitant un bon rebond et une meilleure reprise.

« Quelle guerre ! Quelle joie d’avoir affronté un adversaire aussi solide… Tomas Deak, tu es un vrai guerrier, je sais que tu vas vite rebondir de ça. Merci pour cette guerre… » Moktar “LE KABYLE” Benkaci

C’est grâce à sa détermination que Moktar Benkaci a pu avoir la force nécessaire pour gagner. Il a su canaliser son énergie tout au long du combat pour mettre son contendant dans de mauvaises impasses.

Son agilité et la puissance de ses coups ont eu raison de son conquérant. Concentré et toujours en mouvement et en action, Moktar Benkaci a mérité amplement sa victoire. Une nouvelle médaille et une nouvelle victoire, la 20e à son palmarès.

« Tout au long de ma vie, j’ai été testé. Ma volonté a été testée dans la défaite comme dans la victoire, mon courage a été mis en épreuves, maintenant ma patience et mon endurance sont testés. » Peut-on lire sur sa page Facebook.

Après cette victoire, beaucoup de portes vont s’ouvrir devant Moktar qui est destiné sans doute à devenir un grand champion, grâce à sa détermination, sa discipline, et à sa persévérance.

« Il n’y a rien de plus dangereux qu’un boxeur heureux… »

Félicitations champion.

Video: Moktar “LE KABYLE” Benkaci contre Slovaque Tomas Deak