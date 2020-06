Vous êtes les bienvenus

Pourquoi Kabyles au pluriel, parce que nous sommes nombreux, plusieurs millions et loin d’être un peuple uniforme et unanimiste, nous cultivons nos différences. Différences d’accents, différences de modes de vie, différences d’opinions politiques, de goûts musicaux. Nous vivons dans des lieux différents, imprégnés des cultures de ces mêmes lieux, selon les âges et les régions, il apparaît évident que nos attitudes, nos manières de percevoir le monde, de juger des événements en soient fatalement influencées.

Que nous soyons Kabyles de Kabylie, Kabyles d’Alger, Kabyles d’Oran, Kabyles de France, Kabyles du Canada ou bien d’ailleurs, il y a en chacun de nous une marque du lieu et du milieu dans lesquels nous évoluons. Et c’est cela notre richesse : la diversité. Cette diversité devrait nous permettre de sortir de nos certitudes, de nous interroger continuellement sur notre contribution et de ce que nous devons nous apporter les uns aux autres.

Kabyles.com a vocation à représenter cette hétérogénéité qui fait tout l’intérêt de notre peuple. Nous espérons devenir le forum de tous les Kabyles, dans un espace de liberté qui a pour vocation d’être le vôtre, le nôtre, un lieu de dialogue et d’échanges, dans le respect de tout un chacun. Quel que soit le pays où nous sommes, Internet nous permet d’aller les uns vers les autres, pour communiquer, échanger, se contredire.

Nous sommes conscients que les lieux de discussions entre Kabyles sont peu nombreux et les frustrations grandes. Nous comprenons dès lors qu’il est aisé de profiter de l’anonymat pour verser librement dans l’insulte et l’invective.

Être libre, c’est d’abord se respecter et respecter autrui. On peut exprimer son désaccord en restant poli et courtois. Posez-vous toujours la question avant de répondre à un interlocuteur : comment prendrais-je l’insulte que j’inflige à l’autre si elle m’était destinée ?

La Kabylie a besoin de tous ses enfants pour avancer et rattraper le cruel retard qu’elle accuse par rapport aux sociétés modernes et prospères. Nous voulons que ce site devienne une source d’inspiration et de créativité pour bâtir la Kabylie de demain. Nous parlons d’une Kabylie où seul le peuple présidera aux destinées de la terre de ses aïeux. Une Kabylie dont les jeunes n’auront plus à rêver du « paradis » européen ou américain, parce qu’ils participeront activement à l’édification du paradis chez eux.

Nous rêvons d’une Kabylie d’où seront bannis les passe-droits, la corruption, le népotisme, le sexisme et toute forme de discrimination ; une Kabylie où la promotion sociale se fera par le mérite et non par le degré d’allégeance à un potentat local ou national ; une Kabylie où des institutions renouvelées se mettront au service du citoyen.

« Une langue est un dialecte qui a une armée et une marine » a dit André Basset, ce qui signifie que toute langue devient dialecte si on ne lui donne pas les moyens d’exister. Faisons en sorte d’œuvrer pour dynamiser taqvaylit, afin qu’elle devienne langue à part entière.

N’oublions pas que la Kabylie de demain se construit aujourd’hui, avec vous, avec nous, et avec d’autres.

Vive la Kabylie libre !

Geneviève Harland

Le site revient, il faut nous donner le temps de remettre en ligne les articles. Nous remettons en ligne notre premier édito.